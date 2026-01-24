Минпросвещения предложило заблокировать сайты с готовыми домашними заданиями

Минпросвещения России подготовило законопроект, запрещающий распространение готовых домашних заданий, ответов на тесты ЕГЭ и ОГЭ, а также решений к заданиям всероссийской олимпиады школьников. Роскомнадзор будет блокировать сайты с такими материалами.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Меры должны повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе, считают в Минпросвещения. Полный запрет любых вспомогательных материалов не планируется, уточнили в ведомстве. Законопроект проходит педагогическую экспертизу.

«Реализация этих мер позволит защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ, сохранить качество образования, а также укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний»,— сказали ТАСС в Минпросвещения.