Лифты не вывозят

Снижение строительной активности и закупок со стороны регионов ставит под удар крупных производителей лифтов. Налоговая служба намерена обанкротить АО «Метеор Лифт Щербинка» — структуру ГК Meteor Lift, созданной на базе бывшего российского подразделения американской Otis. У другой компании группы — АО «Метеор Лифт Москва» — ожидаются сокращения персонала в 2026 году.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Кировской области сообщило на Федресурсе, что 9 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о признании АО «Метеор Лифт Щербинка» банкротом. Это совместное предприятие Meteor Lift и Щербинского лифтостроительного завода (ЩЛЗ; входит в «Дом.РФ»), где первая владеет мажоритарной долей. В Meteor Lift утверждают, что погасили все обязательства перед бюджетом. В ЩЛЗ и ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

ГК Meteor Lift создана на базе российского предприятия ушедшей из РФ американской Otis, продавшей бизнес S8 Capital Армена Саркисяна в 2022 году. По данным Российского лифтового объединения, объем смонтированных группой лифтов в 2025 году сократился на 26,3% год к году, до 4,6 тыс.

Выручка АО «Метеор Лифт Москва» снизилась на 1,8%, до 3,8 млрд руб., чистый убыток вырос на 32%, до 238,3 млн руб., указано в СПАРК. АО «Метеор Лифт Щербинка» в 2025 году выручило 235 млн руб., что на 78% меньше год к году, чистая прибыль составила 201 млн руб. против убытка в 29,9 млн руб.

Заявление ФНС с признанием компании банкротом — это крайняя мера со стороны государства, которая говорит о том, что есть большая задолженность по налогам, полагает начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев. По состоянию на 10 февраля 2026 года сумма налоговой задолженности у АО «Метеор Лифт Щербинка» составляет 125,8 млн руб., включая налог на прибыль в размере 85,6 млн руб., НДС — 34,2 млн руб., страховые взносы — 1,6 млн руб. и пени за просрочку налоговых платежей в размере 4,3 млн руб., говорит менеджер по налоговой экспертизе Neo Маргарита Цуркану. Сумма задолженности меньше суммы чистой прибыли и чистых активов компании за 2025 год, уточняет она. Соответственно, инициирование процедуры банкротства со стороны налоговых органов является способом воздействия на компанию для погашения задолженности и маловероятно приведет к ликвидации предприятия.

Проблемы наблюдаются и у другого юрлица Meteor Lift — АО «Метеор Лифт Москва». В пояснительной записке к отчетности этой компании за 2025 год говорится, что она планирует оптимизировать персонал, что приведет к экономии 150 млн руб. в год на фонде оплаты труда (ФОТ). В 2025 году компания потратила на оплату труда работников 1,48 млрд руб., сказано в документах. Помимо этого, компания намерена оптимизировать расходы без учета ФОТ на сумму более 15 млн руб. в год, указано в отчетности. Это необходимо для того, чтобы исправить финансовое положение компании. Численность персонала в АО «Метеор Лифт Москва» составляет 411 человек, сообщили “Ъ” в компании.

Если предположить, что сокращения будут пропорциональны планируемой экономии, то доля сокращенного персонала может достигнуть 10%, не исключает Олег Абелев. В то же время может быть проведено сокращение среди руководства, чье вознаграждение выше, тогда доля может составить около 3–5%, полагает Маргарита Цуркану.

Финансовые и операционные проблемы структур Meteor Lift могли быть вызваны падением объемов во всей отрасли, считает Олег Абелев. По данным Росстата, в январе—феврале 2026 года в РФ выпущено 2,3 тыс. лифтов, что на 40,3% меньше год к году. Это вызвано снижением объемов закупок со стороны девелоперов, а также региональных властей, которые ограничены в финансировании замены подъемников в многоквартирных домах по программам капремонта. В январе—марте 2026 года объем закупок со стороны властей снизился более чем вдвое (на 55%), до 2,4 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов Российского лифтового объединения. Сумма потраченных на подъемники средств также сократилась вдвое, до 10,7 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 апреля).

Дарья Андрианова