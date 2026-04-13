Лифты застряли в ремонте

Российские регионы в начале 2026 года вдвое сократили закупки лифтов для многоквартирных домов, в которых срок их службы превысил нормативные 25 лет. Властям субъектов РФ по-прежнему не хватает финансирования. Это негативно сказывается на производителях подъемников, которые не могут компенсировать выпадающие объемы за счет коммерческого строительства из-за замедления активности девелоперов.

Объем закупок регионами лифтов на замену по программам капремонта снизился более чем вдвое (на 55%), до 2,4 тыс. единиц оборудования, следует из подсчетов Российского лифтового объединения (РЛО), с которыми ознакомился “Ъ”. Сумма потраченных на подъемники средств также сократилась в два раза, до 10,7 млрд руб. В субъектах РФ с устойчивой наполняемостью фондов капитального ремонта и дополнительной поддержкой из региональных бюджетов программы замены лифтов реализуются без сбоев, но в ряде регионов наблюдается дефицит средств: накоплений на специальных счетах недостаточно для своевременной замены оборудования, поясняет финансовый директор Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов. В Минстрое сообщили “Ъ”, что снижение закупок в начале года отражает подготовительный этап. На 1 апреля 2026 года актуализированные планы по замене лифтового оборудования подписаны в большинстве регионах, уточнили там.

Сейчас в России функционирует около 600 тыс. лифтов, из которых 100 тыс. к 2030 году будут требовать замены в связи с превышением срока службы в 25 лет, напоминает гендиректор РЛО Петр Харламов.

44 тыс. лифтов обслуживаются за счет средств на спецсчетах, на которых не хватает денег для полноценной замены оборудования, уточняет он. По оценке господина Харламова, для замены всех устаревших подъемников требуется 600 млрд руб.

Топ-10 российских регионов по объемам закупок лифтов на замену по программе капремонта в январе—марте 2026 года Выйти из полноэкранного режима № Регионы Объем закупленного оборудования (шт.) Сумма потраченных средств (млн руб.) 1 Смоленская область 555 1991 2 Краснодарский край 192 823,4 3 Хабаровский край 177 998,1 4 Приморский край 174 981,4 5 Ростовская область 126 786,4 6 Омская область 79 216,5 7 Ярославская область 76 317,2 8 Севастополь 74 223,3 9 Вологодская область 72 256,1 10 Чувашская Республика 64 177,2 Открыть в новом окне Источник: Российское лифтовое объединение.

Объемы финансирования программы замены лифтов в рамках капремонта утверждены, но выделенные лимиты на протяжении года могут корректироваться, что влияет на закупку регионами лифтового оборудования в конкретные месяцы, отмечает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. Поэтому, продолжает он, сейчас сложно прогнозировать, скажется ли это снижение на запланированных объемах закупок в целом по году.

Сокращение темпов замены лифтов оказывает прямое давление на предприятия.

Заводы загружены лишь на 40–50% от своих возможностей, что ведет к убыткам и невозможности окупать модернизацию, отмечает партнер практики оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров. Дополнительно ситуацию усугубляет охлаждение рынка жилищного строительства, добавляет Сергей Фирстов. Объем запуска новых проектов в России в 2025 году сократился на 12%, до 41 млн кв. м жилья, следует из данных «Дом.РФ». Ввод многоквартирных домов также сократился на 2%, до 44,6 млн кв. м, подсчитал Росстат. При этом альтернативные каналы сбыта лифтов ограниченны: экспорт для российских производителей традиционно не является массовым направлением, указывает господин Фирстов.

Существенное давление на рынок оказывает ценовая конкуренция со стороны китайских производителей, напоминает Сергей Фирстов. За счет господдержки они могут демпинговать — в отдельных случаях их продукция дешевле российской на 30–40%, добавляет он. По подсчетам РЛО, в январе—марте 2026 года доля китайских подъемников достигла 23,3% от общего объема смонтированных в РФ лифтов, еще 6,3% пришлось на поставки из Турции, остальное — на российских и белорусских производителей. Ранее присутствие иностранных производителей было менее заметным. В 2024 году на Китай и Турцию приходилось 12,5% и 4,7% соответственно, в 2025 году — 15,3% и 3,4%, уточняет Петр Харламов.

Станислав Мудров ожидает, что по итогам 2026 года рынок ждет снижение. У регионов нет денег для кардинального увеличения закупок, а программа списания бюджетных кредитов, которой воспользовались 36 регионов, лишь частично снимает остроту проблемы, отмечает он. В 2026 году запланирована замена 19 тыс. лифтов, а общий объем рынка с учетом нового строительства и коммерческого сектора может достичь 20–22 тыс. единиц, уверены в Минстрое.

Дарья Андрианова