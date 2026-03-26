Юго-Западный госуниверситет в Курске выделяет 158 млн на ремонт общежития

В Курске Юго-Западный государственный университет в рамках аукциона ищет подрядчика для капитального ремонта общежития корпуса Б на улице 50-летия Октября, 94. Начальная цена контракта — 157,8 млн руб.

Источник финансирования — собственные доходы учреждения. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Общая площадь четырехэтажного общежития и подвала достигает 4,4 тыс. кв. м. Из документации тендера следует, что подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку помещений, заменить оконные и дверные блоки, укрепить плиты лоджий, а также отремонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, сети связи.

Победителю торгов необходимо завершить работы до 1 октября 2026 года. Гарантийный срок на них составит пять лет.

Заявки на аукцион принимаются до 2 апреля, итоги подведут 3-го.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежский государственный технический университет ищет подрядчика для капремонта общежития за 219 млн руб.

Мария Свиридова