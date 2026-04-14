Hugo Boss станет официальным экипировщиком Australian Open с 2027 года

Немецкая компания Hugo Boss с 2027 года станет официальным поставщиком одежды и аксессуаров для Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира Большого шлема.

Отмечается, что Hugo Boss разработает комплект одежды, который будет предоставлен 4000 сотрудникам, включая официальных лиц, судей и болл-боев. Также фирменная символика бренда будет представлена на всей территории комплекса Melbourne Park, в том числе на главном корте турнира — Rod Laver Arena.

Hugo Boss является титульным спонсором турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в Штутгарте. Также компания сотрудничает с восьмой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем и итальянцем Маттео Берреттини, занимающим 91-е место в мировом рейтинге.

Ранее официальным поставщиком Australian Open был американский бренд Ralph Lauren. Сотрудничество продолжалось с 2021 года.

Таисия Орлова