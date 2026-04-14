Продажность невиданного уровня

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) начиная с 2027 года будет получать рекордный €1 млрд выручки от реализации коммерческих прав на свои клубные турниры. С учетом увеличения доходов еще и от продажи медийных прав, суммарные доходы UEFA достигнут €6 млрд в год. Рост более чем значительный. На данный момент UEFA ежегодно получает по своим «клубным» контрактам только €4,4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Коммерческие доходы UEFA (к таковым относят в том числе поступления от рекламных контрактов) благодаря проведению клубных турниров уже в 2027 году превысят €1 млрд. С таким прогнозом выступило издание The Guardian, ссылающееся на свои источники. Достижение миллиардной отметки станет не просто формальным рекордом по «коммерческой» статье. Оно перекроет его с огромным — в 40% — запасом.

Стремительный рост поступлений источники The Guardian связывают с появлением у головной структуры европейского футбола нового партнера, занимающегося реализацией коммерческих и медийных прав. В прошлом году UEFA прекратил длившееся три десятка лет сотрудничество со швейцарским агентством TEAM. UEFA совместно с Ассоциацией европейских футбольных клубов (ECA) учредил компанию UC3. Ей и были переданы маркетинговые и коммерческие права континентальных клубных турниров.

UC3 уже привлекла к сотрудничеству американскую Relevent Football Partners, и американцы показали, как надо делать деньги.

Источники издания утверждают, что Relevent Football Partners перекроила схему продажи спонсорских и телевизионных контрактов UEFA. Важным новшеством стало разделение партнеров UEFA на две категории. Первая, условно именуемая продвинутой и включающая в себя четыре компании, получила возможность купить одним пакетом рекламные права на все три еврокубка, проводимых UEFA: Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Вторая (в нее включены восемь структур) сфокусирована исключительно на Лиге чемпионов. Дифференцированный подход позволил UEFA поднять цены на предлагаемый продукт, не отпугнув при этом потенциальных партнеров. Иными словами, некоторые компании готовы доплатить за присутствие именно в Лиге чемпионов, но не готовы переплачивать за вовлеченность в менее привлекательные турниры. Другие хотят глобального присутствия и готовы за него платить.

У новой схемы реализации коммерческих прав уже есть осязаемые результаты. На данный момент, утверждают источники The Guardian, UEFA находится в завершающей стадии переговоров с двумя компаниями, которые получат статус «продвинутых» партнеров. Их названия не сообщаются, но отмечается, что они претендуют на категории «официальный платежный партнер» (на данный момент это Mastercard) и «официальный технологический партнер» (сейчас это корпорация Atos). Сообщается, что оба потенциальных партнера в принципе уже согласились на 40-процентное — относительно нынешних — увеличение выплат.

Иллюстрацией эффективности новой маркетинговой политики головной структуры европейского футбола является то, что, как стало известно на прошлой неделе, UEFA ведет эксклюзивные переговоры с компанией Nike. Она станет с 2027 года поставщиком мячей для еврокубковых турниров. На данный момент мячи для Лиги чемпионов делает Adidas, а для Лиги Европы и Лиги конференций — Decathlon. За то, чтобы получить монополию на мячи для еврокубков, в Nike согласились платить по €40 млн в год. Это вдвое больше, чем сейчас UEFA получает по аналогичным контрактам с Adidas и Decathlon. Как видно, партнеры UEFA действительно готовы платить намного больше за эксклюзивный статус. Кроме того, UEFA еще в прошлом году сообщил, что с 2027 года прекращает сотрудничество с пивоваренной компанией Heineken, бренды которой рекламировались в еврокубках с 1994 года, и принял предложение Anheuser-Busch. Американские пивовары готовы платить по шестилетнему соглашению по €200 млн в год. Это на 66% больше, чем сейчас платит Heineken. Также компания Pepsi Co (продвигает через турниры UEFA бренд чипсов Lay’s) в 2025 году продлила контракт с UEFA, согласившись на значительное увеличение выплат начиная с 2027 года. Нынешние составляют около €60 млн в год.

Ранее UEFA удалось добиться заметного роста поступлений от реализации медийных прав. Новые соглашения, рассчитанные на 2027–2031 годы, только на ключевых рынках — в Англии, Германии, Италии, Испании и Франции — подросли на 20%, с €2 млрд до €2,5 млрд в год. Процесс реализации медийных прав на новый цикл еще идет, так что UEFA может рассчитывать на еще более солидную прибавку. В результате, по оценке источников The Guardian, вместо нынешних €4,4 млрд ежегодного дохода UEFA начиная с 2027-го будет получать не менее €6 млрд за сезон. Это неизбежно отразится и на призовых, выплачиваемых участникам еврокубков. В прошлом году только в Лиге чемпионов призовой фонд составил €2,47 млрд. Из них победителю турнира — ПСЖ — досталось €144 млн.

Александр Петров