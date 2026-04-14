Миллионы утекли без контакта

Мошенники массово похищают деньги с помощью технологии бесконтактной оплаты. Речь идет об NFC-модулях в телефонах на базе Android.

В 2025 году в половине всех дистанционных краж с использованием вирусных программ применялась такая схема, следует из данных МВД. Как именно технология помогает мошенникам, объясняет руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов:

«Мошенник связывается с потенциальной жертвой и заставляет установить вредоносную программу. Затем человека вынуждают внести деньги через банкомат с помощью NFC. После этого средства попадают на карту не владельца счета, а злоумышленников. Понятно, что эта схема достаточно сложная (ее не провернуть за пять минут) и, соответственно, не очень распространенная. Дело в том, что она требует физического присутствия человека в определенных точках. А заставить кого-то перемещаться по городу, снимать и класть деньги — нетривиальная задача.

В процессе реализации данной схемы большое количество потенциальных пострадавших отсеивается, но часть из них все же доходит до конечного этапа.

Более того, некоторые жертвы находятся в состоянии аффекта по несколько дней и все это время совершают безумные действия. Но есть и другие факторы, помогающие мошенникам — это в том числе проблема проникновения в устройства вредоносного ПО. Она стала особенно актуальна в последние годы на фоне роста популярности этого способа установки».

Сейчас МВД обсуждает с банками меры борьбы с подобными схемами. Среди предложений — установить лимит на разовое пополнение виртуальной карты через NFC до примерно 50 тыс. руб. Если человеку нужно внести больше, он сможет воспользоваться обычной картой. Но технология бесконтактной оплаты используется и в других мошеннических схемах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский:

«Действительно, больше половины небольших краж денег и персональных данных происходит с использованием NFC.

Однако сильно бояться не стоит, потому что мошенник должен находиться от вас буквально в нескольких метрах: либо считать данные с вашей карты, либо использовать поддельный терминал оплаты. Технология, на самом деле, достаточно старая, но до сих пор пользуется спросом у злоумышленников. К сожалению, большое число жертв на нее попадается.

Есть и другие мошеннические схемы с NFC. Появляются новые фейковые приложения, которые злоумышленники принуждают скачать. Как правило, таких приложений нет в AppStore или Google Play — они находятся на сторонних ресурсах. В этих приложениях могут быть вирусы, трояны, снифферы, которые пытаются контролировать использование телефона, например вычленить связку логин-пароль. Возможно, через них злоумышленники делают клон карты и пытаются снять наличные. Хотя это не такая серьезная тенденция».

По данным «БКС Банка», за первые 10 месяцев 2025 года с помощью подобных схем мошенникам удалось украсть более 1,5 млрд руб.

