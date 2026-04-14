От ворот до сэндвич-панелей

Компания «ТД Мироград» построила в Новосибирской области завод по производству сэндвич-панелей для секционных ворот, выпускаемых под брендом Zaiger. Проектная мощность площадки составляет 250 тыс. кв. м в год. В линию инвестировано 700 млн руб. В планах предприятия — вложить еще 1,5 млрд руб. в расширение мощностей и создание производства полного цикла. Эксперты называют проект своевременным, поскольку он ориентирован на импортозамещение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Запуск завода по производству сэндвич-панелей призван усилить позиции «ТД Мироград» на рынке секционных ворот в европейской части страны

Новый завод «ТД Мироград» максимальной мощностью 250 тыс. кв. м сэндвич-панелей для секционных ворот в год занял около 1,5 га на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) в Новосибирской области. У компании уже есть действующие производства в Новосибирске (основная площадка, на которую приходится до 55% от общего объема производства), а также в Москве и Ростове-на-Дону, выпускающие ворота всех типов (гаражные, секционные, откатные, распашные) под брендом Zaiger. Ежегодно компания производит более 12 тыс. ворот.

ООО «ТД Мироград» зарегистрировано в Новосибирске в 2007 году и специализируется на производстве металлических дверей и окон. Согласно данным сервиса Rusprofile, генеральным директором с момента основания является Владимир Рязанов, который также владеет 96% долей в компании. Оставшиеся 4% принадлежат Игорю Владимировичу Рязанову. Численность сотрудников выросла с 93 человек в 2018 году до 201 в 2025-м. В 2025 году выручка предприятия составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 285 млн руб.

Планируемые к выпуску сэндвич-панели — основа для производства секционных ворот. Ранее компания поставляла эту продукцию из Швейцарии. Запуск собственного производства сократит себестоимость выпуска, позволит нарастить мощность на 30% и увеличить поставки в Казахстан, уточнил в разговоре с «Ъ» владелец предприятия Владимир Рязанов.

Площадь нового завода — 4,6 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составили 700 млн руб. Основная сумма — 450 млн руб. — заемные средства, еще 250 млн руб. — собственные инвестиции. Срок окупаемости проекта оценивается в пределах пяти лет.

«Параллельно с запуском панельной линии мы строим планы по расширению сети сборки. Новосибирский завод работает почти 22 года, московский — больше 12 лет, ростовский — почти десять лет. Сейчас прицел на регионы с большим потенциалом: Северо-Запад, Татарстан, Поволжье. Там и стройка, и логистика, и промышленность — всем нужны наши ворота»,— рассказал Владимир Рязанов.

До 2030 года компания намерена построить на территории ПЛП еще две очереди, которые станут завершающим звеном в проекте по запуску производства полного цикла. Речь идет о строительстве сборочного цеха, линий по выпуску отдельных комплектующих и холодном прокате. Инвестиции в эти площадки, которые займут более 8 тыс. кв. м, составят около 1,5 млрд руб.

По оценке Владимира Рязанова, компания на сегодня занимает до 10% рынка производства секционных ворот. Основными конкурентами, по словам владельца «ТД Мироград», являются «Дорхан» (товарный знак Doorhan) и «Алютех», чьи производственные мощности также расположены в Новосибирске.

«Проект своевременный, рассчитан на рынок складской недвижимости и промышленность. Помимо этого, автоматические ворота пользуются большим спросом в индивидуальном жилом секторе, который в последние годы рос. Поэтому расширение действующего производства будет актуальным»,— отмечает промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, в условиях ограниченного импорта продукция нового предприятия будет пользоваться значительным спросом, а окупаемость проекта окажется приемлемой.

«По сути, данный проект означает формирование собственной сырьевой базы и дальнейший уход от зависимости от импортных поставок — решение грамотное на фоне растущих и стабильных финансовых показателей»,— комментирует партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Он также отмечает, что окупаемость проекта может затянуться на фоне роста налогов и ужесточения требований для бизнеса. Кроме того, существует фактор реального прироста мощностей по выпуску аналогичной продукции у ключевых конкурентов, что также может стать риском для реализации дальнейших планов по расширению.

Строительный рынок в настоящее время находится в непростой ситуации, но во второй половине 2026 года ожидается нормализация в отрасли с ростом ввода индивидуального жилищного строительства, что поддержит спрос на ворота и панели, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

По оценке издания «Компоненты и технологии», объем рынка автоматических ворот в России по данным на 2022 год составил около 150 тыс. единиц или 15 млрд руб.

Лола Белова