Сотрудника Минобороны обвинили в хищении при оформлении поддельных ипотечных договоров

В Москве задержали сотрудника отдела Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Николая Жабина. Его обвинили в хищении и покушении на хищение, сообщили в военных органах СКР. Фигуранта отправили в СИЗО.

Как установили следователи, в 2023-2024 годах Николай Жабин составлял поддельные ипотечные договоры от имени родственников погибших военнослужащих. Полученные деньги он похищал. Одну из таких попыток получить ипотеку пресекли сотрудники департамента.

СКР не назвал точную сумму ущерба. По делу провели обыски, силовики изъяли документы и другие вещественные доказательства. У господина Жабина также арестовали имущество по ходатайству следствия.

