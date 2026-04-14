Госдума одобрила проект об участии армии в защите арестованных за рубежом россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве использовать вооруженные силы для защиты россиян от судебного преследования за рубежом. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты. Речь идет о тех судах, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совбеза ООН.

Правительство внесло документ в Госдуму 19 марта. Законопроект вносит изменения в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и статью 10 Федерального закона «Об обороне». Согласно инициативе, для защиты российских граждан от уголовного преследования за рубежом по решению президента России «в соответствии с федеральными законами» вооруженные силы могут быть привлечены «к выполнению задач с использованием вооружения». Россиян будут защищать в случае ареста, удержания, уголовного и иного преследования, отмечается в документе.

Как пояснял председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект направлен на предотвращение случаев, подобных аресту археолога Александра Бутягина в Польше. По его словам, мера не означает, что в подобной ситуации «сразу полетят бомбардировщики или поплывут крейсеры» — само наличие такой нормы должно стать «сдерживающим фактором». Однако у российских вооруженных сил есть средства, чтобы при необходимости «гарантированно выполнить» подобную задачу, «не привлекая излишнего внимания», добавлял господин Картаполов.

