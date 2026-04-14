Участник СВО Владимир Строев захотел стать депутатом Орловского облсовета

Депутат седьмого созыва и бывший зампредседателя городского совета Орла (в шестом созыве), участник СВО Владимир Строев заявился на предварительное голосование партии «Единая Россия» для участия в выборах в Орловский областной совет по одномандатному округу №6. Об этом господин Строев сообщил на своей странице во «Вконтакте». Информация также появилась на сайте праймериз.

«Я вижу, какие задачи еще предстоит выполнить, и готов взять на себя ответственность за их реализацию уже на уровне областного парламента и в совершенно иных масштабах»,— заявил Владимир Строев.

Владимир Строев родился в Орле в 1971 году. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи. С 1992-го по 1997 год проходил военную службу. Затем в 1999-м окончил Орловский филиал ВЗФЭИ (позже был присоединен в качестве структурного подразделения к Финансовому университету при правительстве РФ). Господин Строев работал на руководящих должностях в строительных и финансовых организациях Орла, в течение пяти лет возглавлял совет директоров ПАО «Орелстрой». В настоящее время является генеральным директором ЗАО «Финансово-строительная компания "Чайка"».

Владимир Строев был мобилизован в октябре 2022 года, проходил службу в качестве заместителя командира стрелковой роты на государственной границе в Глушковском районе Курской области. В ноябре 2023-го получил ранение, после чего был демобилизован по состоянию здоровья. Как сообщал «Ъ-Черноземье», господин Строев в статусе заместителя председателя горсовета шестого созыва вернулся к исполнению обязанностей 31 мая 2024 года.

В сентябре 2025-го Владимир Строев как самовыдвиженец претендовал на пост главы горсовета седьмого созыва. Кресло в итоге занял Владимир Негин (фракция «Единая Россия»), получивший поддержку 26 из 28 депутатов. На том же заседании была утверждена структура горсовета, согласно которой заместителями председателя на постоянной основе стали бывший глава совета Василий Новиков («Единая Россия») и Сергей Швалов (КПРФ; сохранил пост). Владимир Строев взял самоотвод.

Денис Данилов