The Lancet: неалкогольной болезнью печени будут страдать 1,8 млрд человек к 2050 году

К 2050 году в мире будет 1,8 млрд больных так называемой метаболической дисфункцией печени (MASLD), утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале The Lancet. Болезнь, ранее известная как неалкогольная жировая болезнь печени,— одно из наиболее распространенных заболеваний печени в мире.

Согласно последним оценкам, в настоящее время в мире насчитывается свыше 1,3 млрд человек, страдающих MASLD, показатель вырос на 143% всего за три десятилетия. Больше всего больных на севере Африки и Ближнем Востоке.

Ученые прогнозируют дальнейший рост заболеваемости из-за увеличения численности населения, ожирения и высокого уровня сахара в крови. Они говорят о том, что при глобальной распространенности в 16,1% заболевание уже оказало и будет оказывать существенное влияние на здоровье и экономику во всем мире.

