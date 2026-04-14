Против бывшего зампреда ЦБ возбудили дело о дискредитации армии

Симоновский районный суд города Москвы зарегистрировал административное дело против бывшего зампреда Банка России (ЦБ) Сергея Алексашенко (объявлен иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Сергей Алексашенко (объявлен иностранным агентом) в 2016 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергея Алексашенко (иноагент) привлекают к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Дата судебного заседания пока не назначена.

Сергей Алексашенко (иноагент) в 1993–1995 годах работал замминистра финансов России. С декабря 1995-го по сентябрь 1998 года был первым зампредом Банка России. В июне 2023 года Минюст внес экономиста в реестр иноагентов.

В 2017 году источники нескольких СМИ сообщали о задержании Сергея Алексашенко (иноагент) за попытку вывезти в США госнаграды. Сам экономист отрицал эту информацию и отмечал, что на тот момент не находился в России. О развитии дела не сообщалось. В октябре господин Алексашенко (иноагент) стал фигурантом уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества и участии в нем (ст. 278 и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК). По делу проходили 23 члена «Антивоенного комитета России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

