Недостроенный ЖК «Дружная семья» купит ярославский застройщик

В Ярославле на торги по продаже объекта незавершенного строительства на улице Жуковского, 29б (ЖК «Дружная семья») заявилось ярославское ООО Специализированный застройщик «Фора». Соответствующий протокол опубликован на площадке «Росэлторг».

Продавцом выступала публично-правовая компания «Фонд развития территорий». В протоколе указано, что на торги заявилась лишь одна компания, состав поданных документов соответствует требованиям. Ввиду подачи только одной заявки торги признали несостоявшимися, но, как сообщил «Ъ-Ярославль» представитель группы компаний «Фора» Роман Фомичев, планируется заключение договора. По его словам, застройщик будет достраивать дом.

Цена договора, как следует из протокола, составит 102,9 млн руб., что соответствует начальной на торгах. В состав продаваемого имущества входят два земельных участка (вид разрешенного использования — под многоквартирный жилой дом) общей площадью 2,4 тыс. кв. м и недостроенный объект на улице Жуковского, 29б, в районе улицы Летной.

Строить ЖК «Дружная семья» начали в 2014 году, после возведения 9 из 19 этажей работы остановились. Объект вопреки планам не был сдан в 2018 году. В марте 2026 года суд признал Оганнеса Егояна, компания которого строила ЖК, виновным в мошенничестве. Осужденный объявлен в розыск.

ООО СЗ «Фора» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2011 года. Компания зарегистрирована в Ярославле. Среди ее объектов ЖК «Аэропарк» в поселке Сокол, неподалеку от проданного недостроя. Также застройщик занимается воссозданием дома купца Сыроежина в Рыбинске.

Алла Чижова