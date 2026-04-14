С замглавы отдела новосибирского СФР требуют взыскать 20 млн рублей

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрит иск прокуратуры к замначальника отдела аудита баз данных персонифицированного учета и страхователей отделения Социального фонда РФ по Новосибирской области и ее супругу. Надзорное ведомство требует взыскать с них более 20 млн руб., законность получения которых не была подтверждена, сообщают суды общей юрисдикции региона.

«Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в отношении должностного лица»,— говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в 2023-2024 годах на счета замначальника отдела организации и членов ее семьи поступили денежные средства на сумму, существенно превышающую их совокупный доход.

Истец в обосновании требований указал, что ответчик предоставил недостоверные и неполные сведения, подтверждающие законность происхождения этих денег. Предварительное судебное заседание назначено на 8 мая.

Александра Стрелкова