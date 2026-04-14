Директора МУП «Водопровода и канализации» уволили после вспышки кишечной инфекции в Муроме

Глава Муромского округа Евгений Рычков отстранил от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. До этого в городе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.

По данным администрации Мурома, рост распространения кишечной инфекции в городе остановлен. Сейчас в стационарах лежат 41 взрослый и 26 детей. Местные власти, Роспотребнадзор и другие надзорные органы продолжают выяснять причины произошедшего.

По данным на 13 апреля, общее число пострадавших от вспышки острой кишечной инфекции в Муроме достигло 677 человек. Среди них — 318 детей. Первые заражения были зафиксированы 7 апреля. Из общего числа проб норовирус был обнаружен в 36 случаях. В остальных — острая кишечная инфекция. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, а также проверить состояние коммуникаций.