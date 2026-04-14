«СмешBand» снова станет хедлайнером Ural Music Night в Екатеринбурге

Композиторы и актеры озвучки мультсериала «Смешарики» в составе группы «СмешBand» вновь выступят на музыкальном фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В прошлом году "СмешBand" покорили "Ночь музыки" с первого выхода на сцену. Вы встретили их так горячо и с такой любовью, что мы решили провести эту ночь вместе еще раз!»,— сказано в сообщении.

«СмешBand» — музыкальный проект композиторов мультфильма Марины Ланда и Сергея Васильева. Музыкантами группы являются участники коллективов Санкт-Петербурга. На сцене рок, джаз, поп и фолк соединяются в большое живое шоу с музыкой из «Смешариков», «Летающих зверей» и других историй.

В этом году «Уральская ночь музыки» состоится 19 июня. Программа мероприятия посвящена Году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов. Среди объявленных хедлайнеров — группы «Чайф», «Сова» и «Ягода».

Ирина Пичурина