Экс-кандидат «Новых людей» в губернаторы Алтайского края участвует в праймериз

Руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев намерен получить мандат депутата краевого законодательного собрания. Его заявление зарегистрировано региональным оргкомитетом по проведению предварительного голосования «Единой России».

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Господин Вакаев планирует стать кандидатом от ЕР в одномандатном округе №27. Он охватывает часть Октябрьского района Барнаула.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло Владислава Вакаева на выборы главы Алтайского края. Но в ходе кампании он заявил о поддержке губернатора-единоросса Виктора Томенко, баллотировавшегося тогда на второй срок.

Выборы в заксобрание Алтайского края пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. В одномандатных округах избираются 34 из 68 депутатов регионального парламента.

Валерий Лавский