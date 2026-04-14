Экс-кандидат «Новых людей» в губернаторы Алтайского края участвует в праймериз
Руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев намерен получить мандат депутата краевого законодательного собрания. Его заявление зарегистрировано региональным оргкомитетом по проведению предварительного голосования «Единой России».
Владислав Вакаев
Господин Вакаев планирует стать кандидатом от ЕР в одномандатном округе №27. Он охватывает часть Октябрьского района Барнаула.
Как писал «Ъ-Сибирь», в 2023 году региональное отделение партии «Новые люди» выдвинуло Владислава Вакаева на выборы главы Алтайского края. Но в ходе кампании он заявил о поддержке губернатора-единоросса Виктора Томенко, баллотировавшегося тогда на второй срок.
Выборы в заксобрание Алтайского края пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. В одномандатных округах избираются 34 из 68 депутатов регионального парламента.