Против двух петербургских судей в отставке возбудили дело о взятке

Председатель СКР Александр Бастрыкин с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) возбудил уголовные дела против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга. Следствие подозревает их в получении взятки и посредничестве при ее передаче соответственно, сообщили в СКР.

Речь идет о судье Смольнинского районного суда Каринэ Голиковой и председателе того же суда Валерии Тарасове. Следствие считает, что в 2024-2025 годах судья Голикова получила 2,5 млн руб. за удовлетворение иска о взыскании не менее 300 млн руб. с организации. В свою очередь Тарасову дали 500 тыс. руб. за посредничество.

Каринэ Голикова пришла в Смольнинский райсуд в 2000 году. Валерий Тарасов был председателем суда с 2013 года. В 2025 году оба судьи ушли в отставку по собственному желанию.

