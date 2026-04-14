Правительство России временно ограничило экспорт гелия за пределы ЕАЭС

Правительство России добавило гелий в список товаров, экспорт которых за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ограничен. Меры будут действовать с момента опубликования до конца года, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба правительства.

Вывоз сырья будет возможен только с разрешения председателя правительства, первого вице-премьера или курирующего вице-премьера на основании предложений Минпромторга. Это необходимо, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка в гелии. Его используют в том числе для производства оптоволоконной продукции, охлаждения оборудования, производства микросхем на основе искусственного интеллекта и работы аппаратов МРТ.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке сокращаются мировые запасы гелия. По данным The Wall Street Journal, это происходит из-за приостановки поставок природного газа из Катара. До конфликта страна экспортировала гелий через Ормузский пролив. Удары Ирана по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу, писал Reuters.