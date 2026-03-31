WSJ: дефицит гелия из-за операции против Ирана нарушит выпуск чипов и дронов

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке сокращаются мировые запасы гелия, который необходим для охлаждения оборудования, производства микросхем на основе искусственного интеллекта и работы аппаратов МРТ. Дефицит газа также может нарушить производство беспилотников. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Запасы гелия на мировом рынке сокращаются из-за приостановки поставок природного газа из Катара, указывает WSJ. По данным газеты, стоимость газа выросла вдвое, а поставщики уже предупреждают клиентов, что следует ожидать дальнейшего повышения цен и перебоев с предложением.

Ранее Катар экспортировал гелий через Ормузский пролив, который перекрыт с начала военной операции США и Израиля. Однако нарастить экспорт газа будет нелегко, даже если пролив откроется в ближайшее время, пишет газета. 20 марта Qatar Energy сообщал, что удары Ирана по Катару вывели из строя 17% мощностей страны по СПГ, а на их ремонт может уйти более пяти лет. Reuters писал, что производство гелия сократится примерно на 15%.