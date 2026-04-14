Более 700 рейсов отменено из-за забастовки пилотов Lufthansa

Из-за двухдневной забастовки пилотов Lufthansa отменили более 700 рейсов, заявили организаторы акции из профсоюза Vereinigung Cockpit. Об этом пишет Deutschlandfunk.

Аэропорт Франкфурта сообщил о 570 отмененных рейсах. Это затронуло около 50 тыс. пассажиров. В Мюнхене также известно об отмене примерно 300 рейсов. Сама Lufthansa пока не публиковала число отмен. До начала забастовки компания ожидала, что акция затронет примерно 800 рейсов.

Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила условия их пенсионной программы. 15 и 16 апреля также планируется забастовка бортпроводников Lufthansa. Глава их профсоюза UFO Васкес Бюргер заявил, что сейчас «хорошее время для забастовки», поскольку 15 апреля Lufthansa отмечает 100-летний юбилей. По мнению господина Бюргера, это привлечет больше внимания к требованиям сотрудников компании.

Яна Рождественская