В Приморье умер второй пострадавший в погоне за нарушителем ПДД полицейский

В больнице скончался 34-летний лейтенант полиции Петр Сергеев, пострадавший 26 марта в ДТП во время погони на федеральной трассе в Приморье. Сотрудник правоохранительных органов преследовал водителя мотоцикла, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия погиб его коллега, 43-летний лейтенант полиции Алексей Жданов.

«26 марта при пресечении общественно опасного поведения водителя скутера, проигнорировавшего запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение служебного автомобиля ДПС с большегрузом марки Hino на 720-м километре автодороги А-370 "Уссури". В результате автопроисшествия один полицейский погиб на месте, второй в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию»,— указано в сообщении УМВД по Приморью.

В отношении водителя мотоцикла Suzuki Airwave 250 возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На нарушителя ПДД также составлены административные материалы за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и неповиновение сотрудникам полиции. Суд назначил ему 14 суток ареста. Ранее мотоциклист 93 раза привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Алексей Чернышев, Владивосток