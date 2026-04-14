Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Христос воскресе! — Воистину воскресе! В этих радостных словах нашего приветствия — главное содержание праздника Пасхи. Воскресение касается всего мира, который предстанет перед Богом преображенный, наделенный красотой, гармонией и бессмертием, как это было при его творении, когда каждый период завершался словами о том, как Бог увидел, что сотворенное Им хорошо. Именно поэтому апостол Павел видит вопрос о воскресении Христа основополагающим для нашей веры и пишет, что без воскресения она мертва.

В нас живет надежда на создание гармонии внутри человека, между людьми и природой, однако преодолеть разрушение и смерть невозможно человеческими силами. Но этот дивный, гармоничный мир открывается нам в Воскресшем Христе, и на Пасху мы можем приобщиться к его полноте.

Человек привык все анализировать, проверять и пытаться объяснить. Но нельзя же объяснить красоту, вдохновение и любовь, они не поддаются анализу, не имеют границ ни во времени, ни в пространстве. Их можно только пережить.

Так же и Пасху — Воскресение Христово мы можем только пережить, и, если у нас будет такой опыт, мы разделим эту радость со всей Церковью. Это проживание страданий и Воскресения чувствуется в богослужении, где покаянный строй великопостных молитвословий сменяется восторженным прославлением воскресшего Спасителя. Чувствуется это в природе, где все пробуждается весной. Наконец, в нас самих, когда мы отходим от ежедневной суеты, забот и обращаем внимание на все то подлинное, что приносит радость. В первую очередь на наши отношения с Богом и ближними.

Пасха — время торжества жизни. Пасха — время встречи с радостью. Эти жизнь и радость не только наши, личные, они не могут быть полными без искренних отношений с другими людьми. Воскресение невозможно для нас поодиночке, оно обязательно общее. Поэтому пасхальной радостью нужно делиться с родными, друзьями, знакомыми. Особенно с теми, кто одинок. Вокруг нас всегда есть те, кто попал в тяжелую ситуацию, заболел, остался без дома. Такие люди больше всего нуждаются в вести о Воскресении, о новой, прекрасной жизни, которую нам подарил Христос. И эту весть можем принести им мы.

Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви