Жительницу Башкирии обязали вернуть государству деньги на бизнес

Давлекановский районный суд удовлетворил иск прокурора к местной жительнице о взыскании 350 тыс. руб., предоставленных на реализацию социального контракта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, между ответчиком и центром социальной поддержки заключен социальный контракт, по условиям которого предпринимательница должна была за счет выделенных ей 350 тыс. руб. купить материально-техническую базу для открытия бизнеса.

Чтобы отчитаться об использовании бюджетных денег, местная жительница составила фиктивный договор купли-продажи четырех дойных коров и акты приема-передачи денег и скота. Надзорное ведомство установило, что поголовье на самом деле не приобреталось, а деньги ответчица присвоила.

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества, его тоже рассмотрит Давлекановский районный суд.

Майя Иванова