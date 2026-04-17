Архитектура тишины

В Тверской области, на берегу Волги, идет строительство Encore Resort — масштабного города-курорта с пятизвездным отелем, частными резиденциями, виллами, мариной, спортивной и wellness-инфраструктурой. Это не классическая загородная резиденция и не стандартный поселок у воды, а жилая среда с высококлассным гостиничным сервисом и набором премиальных услуг.

Encore Resort занимает около 300 га. У него 3 км собственной береговой линии. В управлении компании также находится более 30 тыс. га охотничьих угодий.

В российском загородном сегменте существует не так много мест, где приватность проживания обеспечивается не только шлагбаумом на въезде, но и масштабностью территории, правильно спроектированными ландшафтом и застройкой.

От Москвы сюда можно доехать за полтора часа, от аэропорта Шереметьево — примерно за час. Так что это место удобно для постоянного проживания: город близко, но не настолько, чтобы влиять на ритм жизни.

Архбюро APC следовало логике Contemporary Modern, применяя в своей работе такие стилистические приемы, как панорамное остекление, сочетание теплого дерева, темного металла и камня. Архитектура, не привлекая к себе слишком много внимания, организует пространство так, что ландшафт воспринимается как часть экстерьера.

Основное здание — это пятизвездный отель на 158 номеров площадью от 45 до 139 кв. м. Кроме того, на территории предусмотрено возведение 25 вилл площадью от 180 до 300 кв. м. Отдельным блоком разместят частные резиденции — их планируется построить на участках площадью от 0,5 га с прямым выходом к воде и собственными пляжами.

В проекте совмещены форматы отеля и частной недвижимости: на территории выстраивают инфраструктуру как для собственников жилья, так и для гостей курорта, предоставляя всем доступ к премиальному сервису. В российской практике девелопмента, как правило, недвижимость продается быстрее, чем формируется качественный уровень эксплуатации, что компания Encore намерена изменить. Модель нового курорта предлагает сочетание полной приватности и инфраструктуры уровня пятизвездного отеля, включая сервис, безопасность и управление. Такое решение стало ответом на сформировавшийся запрос на «управляемую автономию» — формат, при котором владелец сохраняет контроль над личным пространством, не отказываясь от премиального сервиса.

Инфраструктура Encore Resort выстроена как единая экосистема, включающая wellness-комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м, спортивные пространства (корты для тенниса, падела и сквоша, гольф-симулятор, мини-футбол, открытые площадки) и детский клуб. Также среди объектов активного отдыха — яхт-клуб на 160 судов с мариной и яхтенной школой, два пляжа (с бассейнами, баром и волейбольной площадкой) и природный парк с велодорожками, костровыми зонами и беседками.

Что касается гастрономической части, в проекте заявлены русский ресторан с видом на Волгу, японский ресторан, средиземноморский ресторан в марине, стейк-хаус и wellbeing cafe с детокс-меню и фито-баром.

Encore Resort спроектирован как среда обитания полного цикла, где владельцы резиденций и гости будут избавлены от необходимости покидать территорию курорта. Это не демократичный семейный resort и не универсальный загородный отель. Это дорогой объект недвижимости для тех, кому важны масштабность и приватность, безупречный сервис и инфраструктура, позволяющая проводить здесь не только выходные, но и значительную часть года.

Открытие запланировано на 2028 год. Encore Resort, учитывая трансформацию спроса на премиальные продукты, адресован аудитории, для которой роскошь определяется возможностью самостоятельно выбирать темп жизни, окружение, степень взаимодействия с миром. Поэтому интерес к проекту возникает не как реакция на маркетинг, а как результат осознанного выбора среды, в которой хочется оставаться.

Марина Родионова