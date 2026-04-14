«Я бы на месте Цукерберга сходил к психиатру»

Марк Цукерберг создает своего ИИ-аватара — он будет за него общаться с сотрудниками Meta (компания признана экстремистской организацией и запрещена в России). Как узнала Financial Times, реалистичному 3D-аватару на основе нейросети сейчас уделяют «приоритетное внимание». Американский миллиардер лично участвует в обучении и тестировании своей цифровой копии.

Аватар сейчас тренируют на манерах, интонациях и актуальных взглядах Цукерберга на стратегию компании. Предполагается, что разработка повысит вовлеченность сотрудников и усилит у них ощущение прямого взаимодействия с боссом.

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”, хотят ли они себе цифрового аватара и какие задачи ему делегировали бы:

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян: «С одной стороны, предложение звучит заманчиво, ведь это позволит не вникать в кучу вопросов и вместо этого к концу дня получать систематизированный отчет. Но с другой, боюсь, что тот уровень искусственного интеллекта, с которым я сталкиваюсь в работе, может быстро привести к краху бизнеса. Если сотрудники узнают, что с ними не хотят общаться лично, а отправляют к цифровому двойнику, вряд ли они еще раз пойдут на такую встречу. Полагаю, ценность личного общения будет только расти со временем». Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Это возможно только в деспотической, тоталитарной модели, где руководитель абсолютно девальвирует уровень сотрудников. Работники должны быть на уровне каких-то мегароботов, которые воспринимают подобные уловки. При этом ИИ-аватары могут использоваться на уровне линейных операций, где нужно просто давать четкие ответы на вопросы. На мой взгляд, заменить руководителя лучше сможет толковый заместитель или бизнес-ассистент. Но уж если говорить о влиянии искусственного интеллекта на руководящую функцию, то на это в большей степени способны современные диктофоны, которые структурируют информацию до уровня задач. Но аватар? Ну, у ребят много миллиардов, пусть развлекаются». Владелец и соучредитель компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Системы искусственного интеллекта — фантастическая помощь руководителю. Я соглашаюсь в большинстве случаев, но не готов рисковать теми 20%, в которых я с ними не солидарен. И не могу пока делегировать искусственному интеллекту удовольствие от общения с сотрудниками. Я бы на месте Цукерберга сходил к психиатру».

Если эксперимент с ИИ-аватаром окажется успешным, компания планирует масштабировать технологию. При этом виртуальные инфлюенсеры для рынка не в новинку. Многие агентства уже давно предлагают услуги создания цифрового клона — это позволяет блогерам активнее вести соцсети и общаться с подписчиками. А на прошлой неделе такую функцию внедрил и YouTube. Своего ИИ-аватара можно добавлять в любые короткие видео.

Екатерина Вихарева