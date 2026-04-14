Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на липецкий Елец

Один из пострадавших при ударе БПЛА по городу Елец Липецкой области выписан из больницы. Двое находятся в стабильном состоянии, еще один — в тяжелом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего при атаке пострадали пять человек. Одному из них госпитализация не потребовалась. Жителям, чьи квартиры серьезно повреждены, предоставят временное размещение. «Оценка ущерба продолжается»,— указано в сообщении правительства в Telegram-канале.

Мэр Ельца Вячеслав Жабин поручил провести оценку ущерба «в максимально короткие сроки». Жителям, чьи квартиры «пока непригодны для проживания», предоставят временное размещение. «Держу ситуацию под личным контролем»,— написал господин Жабин в Telegram-канале.

Атака произошла в ночь на 14 апреля. Погиб один человек. Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких жилых домах.