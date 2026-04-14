В городе Мирный недалеко от космодрома Плесецк решили не проводить парад Победы

Власти города Мирный Архангельской области решили не проводить военный парад в честь Дня Победы, как это было в прошлые годы. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации города. В Мирном находится самый северный в мире действующий космодром Плесецк.

«На 99% военного парада, торжественного построения личного состава космодрома не будет. В прошлом году парад был»,— уточнили собеседники агентства. В администрации отметили, что праздничную часть для жителей организуют по правилам безопасности.

В администрации добавили, что в прошлые годы в городе устанавливали инсталляции на машинах — самолеты, партизанские кухни и прочее. Также праздник отмечался в специальной «партизанской деревне». Сейчас власти обсуждают, сохранится ли такой формат празднования в этом году. «Без праздника мы жителей города не оставим. По формату решаем, постараемся сохранить торжественную часть»,— указали в администрации.