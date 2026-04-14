Врачу предъявили обвинение по делу о смерти пациентки после пластики в Москве

СКР предъявил обвинение подозреваемой по делу о смерти пациентки после пластической операции в Москве. Ей вменяют незаконное осуществление медицинской деятельности. Следствие планирует запросить арест врачу в суде, сообщили в столичном управлении ведомства.

Инцидент произошел 12 апреля. По данным правоохранительных органов, врач проводила брахиопластику пациентке. После операции ей резко стало плохо, и она скончалась в клинике.

В СКР отметили, что у доктора не было лицензии на проведение пластической операции. Обвиняемая признала вину. Следователи провели обыск в салоне красоты и изъяли документы. Назначена судмедэкспертиза.

