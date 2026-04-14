«Интерфакс»: Яну Лантратову выдвинули на пост уполномоченного по правам человека

Фракция партии «Справедливая Россия» в Госдуме выдвинула депутата Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. О том, что госпожа Лантратова рассматривается в качестве кандидата, ранее писал «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам собеседника «Интерфакса», выдвинуть Яну Лантратову на должность предложил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. Голосование по кандидатуре может пройти на пленарном заседании Госдумы 23–24 апреля. «Все руководители думских фракций в ходе предварительных дискуссий высказали готовность поддержать кандидатуру Лантратовой»,— сказал источник агентства.

Яна Лантратова — председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Действующий созыв Госдумы — первый для нее. До работы депутатом госпожа Лантратова состояла в федеральном координационном совете «Молодой гвардии» партии «Единая Россия». В 2012 году ее включили в Совет по правам человека и с 2015 по 2019 год занимала там пост ответственного секретаря.

Должность уполномоченного по правам человека с 2016 года занимает Татьяна Москалькова. Источник «Ъ», близкий к действующему омбудсмену, предполагал, что она поддержит кандидатуру Яны Лантратовой на этот пост.