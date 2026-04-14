В Иркутске загорелся масложирокомбинат

На масложирокомбинате на улице Доржи Банзарова в Иркутске начался пожар. Сейчас возгорание тушат 50 сотрудников МЧС с применением 18 единиц техники, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня днем. Информация о причинах возгорания уточняется. Прокуратура Иркутской области взяла инцидент на контроль. По данным Telegram-канала Baza, горят верхние этажи и крыша производства. Огонь охватил более 100 кв. м. О пострадавших и погибших неизвестно.

Предприятие входит в группу «Янта». На заводе выпускают майонез, горчицу, маргарин, соевую муку и другую продукцию. По данным на сайте группы, Иркутский масложирокомбинат входит в пятерку лидеров отрасли в России.