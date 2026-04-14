В Свердловской области зарегистрировали 672 случая укуса клещей
С начала сезона в Свердловской области зафиксировано 672 случая присасывания клещей, пострадавшие выявлены в 53 муниципальных образованиях, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций исследована 201 особь. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,5% проб, лайм-боррелиоза — в 33,3%, моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза — в 1,2% проб.
Для профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 31 тыс. вакцинаций и 77 тыс. ревакцинаций.
Первый в этом сезоне случай клещевого энцефалита в Свердловской области был зарегистрирован на прошлой неделе. Уральца укусил клещ на его приусадебном участке. Пострадавший обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.