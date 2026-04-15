Прокуратура нашла базу под застройщика

Прокуратура добилась возвращения в арбитражный суд Башкирии спора о проекте застройки Зауфимья — одного из крупнейших девелоперских проектов в истории Уфы стоимостью не менее 207 млрд руб. Полтора года назад местные власти инициировали торги на право комплексного развития территории, однако с тех пор проект увяз в разбирательствах из-за несогласия с условиями конкурса некоторых потенциальных участников. Один из претендентов — фирма «Ремдорсервис» — не смог аннулировать торги в судах двух инстанций, но в спор вмешалась прокуратура: ведомство заподозрило, что конкурсные требования прописывались под застройщика, связанного с ПСК-6 и спикером горсовета Маратом Васимовым.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии 16 апреля повторно рассмотрит исковое заявление ООО «Ремдорсервис», которое требует от мэрии Уфы отменить торги на право застройки Зауфимья. Ранее две судебные инстанции уже отказали компании в удовлетворении требований, однако арбитражный суд Уральского округа вернул дело на новое рассмотрение.

Как сообщал «Ъ», в сентябре 2024 года администрация Уфы объявила торги на право застройки территории возле деревни Елкибаево. Под комплексное развитие территории отвели участки площадью 156,9 га на левобережье Уфы. Инвестиции в территорию должны составить не менее 207 млрд руб., что в купе с площадью застройки делает проект самым масштабным для города за последние десятилетия. Кроме того, застройщик должен будет продать городу 15 тыс. кв. м жилья для передачи льготникам и переселенцам из аварийных домов.

На участие в конкурсе, который должен был состояться в октябре 2024 года, подали заявки два специализированных застройщика — «Яркий 8.1» (входит в группу «Третий трест») и «Востокинвестпроект» (совместное предприятие группы ПСК-6 и муниципального АО «СЗ ИСК Уфы»).

Однако до аукциона дело не дошло. В управление Федеральной антимонопольной службы с жалобами на конкурсные условия обратились уфимское ООО «Контроль и электробезопасность» и «Яркий 8.1». Кроме того, уфимское ООО «Ремдорсервис» и челябинское ООО «Горные разработки» подали заявления об отмене конкурса в арбитражный суд Башкирии.

Истцы в числе прочих настаивали на незаконности таких критериев, как опыт господрядов и наличие производственной базы со спецтехникой на территории Уфы: по их мнению, эти условия нарушают конкуренцию (см. «Ъ» от 15 ноября 2024 года и 18 сентября 2025 года).

17 декабря 2024 года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении искового заявления «Ремдорсервиса», а 21 марта 2025 года решение утвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Разбирательства по иску «Горных разработок» еще не прошли первую инстанцию, там следующее заседание назначено на 24 апреля.

Между тем, в спор по иску «Ремдорсервиса» вмешалась прокуратура Башкирии, обратившаяся с кассационной жалобой на предыдущие решения. Надзорное ведомство обратило внимание коллегии на тот факт, что «Востокинвестпроект» подал заявку на участие в торгах уже на третьи сутки с момента их объявления, что якобы говорит о ее осведомленности о критериях конкурса. Учитывая, что застройщик был создан за три недели до торгов, прокуратура сделала вывод о преднамеренном ограничении круга претендентов.

В числе критериев, ограничивающих конкуренцию, ведомство назвало требования об обязательном наличии спецтехники и производственной базы для выпуска бетона и железобетонных изделий на территории города, а также не менее 1,7 млрд руб. для передачи 15 тыс. кв. м жилья муниципалитету.

Кроме того, ведомство настаивало на имеющем место соглашении между крупными строительными организациями-учредителями «Востокинвестпроекта», так как их руководители занимают «высшие муниципальные должности» (директором АО «СЗ ИСК Уфы» является спикер горсовета Марат Васимов – прим. «Ъ»). «Учредителями поименованного общества являются иные специализированные застройщики, руководители которых также являются депутатом совета городского округа город Уфа и главой этого округа»,— говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Уральского округа счел законным условие о финансовых резервах для реализации крупного долгосрочного проекта и отметил, что «Ремдорсервис» в любом случае не сможет принять участия в конкурсе из-за отсутствия должного строительного опыта.

Вместе с тем, выводы судов первых двух инстанций о правомерности действий городской администрации коллегия посчитала преждевременными. По мнению кассационного суда, остались без должной оценки доводы прокуратуры, в том числе о взаимозависимости организаторов торгов и учредителей «Востокинвестпроекта».

Мэрия Уфы не согласна с постановлением кассационного суда и пытается оспорить его в Верховном суде России. К рассмотрению жалоба администрации еще не принята.

Идэль Гумеров