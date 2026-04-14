Жителя Ялты обвинили в госизмене за снимок корабля

Житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о государственной измене по обвинению в передаче украинским спецслужбам секретных данных об объектах Черноморского флота РФ. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Гражданина 1993 года рождения задержали в Севастополе. Российская спецслужба утверждает, что он был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), контактировал с куратором в Telegram и передавал секретные сведения о расположении объектов Черноморского флота РФ.

На видеозаписи, опубликованной ФСБ, задержанный заявил, что во время поездки увидел корабль в море. По его словам, он сделал одну фотографию и отправил ее в чат-бот. Он также отметил, что сразу пожалел о своем решении, поскольку понимал, что вскоре за ним придут силовики.

Против крымчанина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд отправил его под стражу на два месяца.

Александр Дремлюгин, Симферополь