Жителя Ялты обвинили в госизмене за снимок корабля
Житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о государственной измене по обвинению в передаче украинским спецслужбам секретных данных об объектах Черноморского флота РФ. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Гражданина 1993 года рождения задержали в Севастополе. Российская спецслужба утверждает, что он был агентом Службы безопасности Украины (СБУ), контактировал с куратором в Telegram и передавал секретные сведения о расположении объектов Черноморского флота РФ.
На видеозаписи, опубликованной ФСБ, задержанный заявил, что во время поездки увидел корабль в море. По его словам, он сделал одну фотографию и отправил ее в чат-бот. Он также отметил, что сразу пожалел о своем решении, поскольку понимал, что вскоре за ним придут силовики.
Против крымчанина возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Суд отправил его под стражу на два месяца.