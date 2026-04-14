Совет директоров «Группы Астра» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

По итогам заседания совет директоров ПАО «Группа Астра» (MOEX: ASTR) рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды из нераспределенной чистой прибыли за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. По итогам прошлого года компания получила 372,4 млн руб. чистой прибыли.

При этом совет директоров «Группы Астра» решил направить на дивиденды часть нераспределенной прибыли за 2024 год. Всего на эти цели пойдет 982 млн руб., по 4,676 руб. на обыкновенную акцию. Доходность составит 1,84%.

Крайний срок для покупки бумаг под дивиденды — 29 мая. На заседании 1 июня определят лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ПАО «Группа Астра» — один из лидеров разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации в России. В компании заняты более 2,3 тыс. специалистов. Продукты «Группы Астра» применяют в разных отраслях экономики, включая нефтегазовый, финансовый и медицинский секторы. Основу экосистемы компании составляет операционная система Asta Linux. Продуктами «Группы Астра» можно заменить иностранные аналоги в российских IT-инфраструктурах, уточняется на сайте компании.

