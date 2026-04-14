Суд изменил приговор экс-инспектору медсанчасти ФСИН в Омске на два года колонии

Омский облсуд по апелляционному представлению прокуратуры изменил приговор в отношении бывшего старшего инспектора отдела медицинского снабжения ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 55» ФСИН Ирины Снегиревой. Действия обвиняемой были переквалифицированы с причинения имущественного ущерба путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК РФ) на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей назначили два года колонии общего режима с лишением специального звания «старший лейтенант внутренней службы», а также лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с материально-техническим обеспечением в госорганах, сообщает пресс-служба суда.

В прошлом году Кировский райсуд обязал подсудимую выплатить штраф в размере 250 тыс. руб. и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. «Омский областной суд не согласился с такой квалификацией. Судебная коллегия указала, что Ирина Снегирева не просто причинила ущерб государству, а извлекла из вверенного ей имущества незаконный доход, что образует состав мошенничества»,— говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, с мая 2021 года по декабрь 2023-го фигурантка дела незаконно предоставила в аренду школе плавания «Аква-Авеню» бассейн, находящийся в управлении учреждения ФСИН. Доход от сдачи объекта она принимала наличными через подчиненных вахтеров-администраторов и присваивала его себе, установили правоохранители.

Ирина Снегирева была взята под стражу в зале суда. С нее в пользу УФСИН России по Омской области взысканы денежные средства в счет возмещения причиненного ущерба.

Александра Стрелкова