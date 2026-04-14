Выручка IT-интегратора «Ланит» упала на 30% в 2025 году

Выручка IT-компании АО «Ланит» снизилась в 2025 году на 33,1% по сравнению с 2024 годом и составила 9,4 млрд руб. против 14,1 млрд руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности по РСБУ. Чистая прибыль IT-интегратора за 2025 год сократилась на 63,6%, до 17,4 млн руб. с 47,9 млн руб. в 2024 году.

Себестоимость продаж также сократилась на 33,3%, до 8,4 млрд руб. При этом среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 8%, до 301 человека. Компания не выплачивала дивиденды акционерам в 2025 году. Базовая прибыль на одну акцию составила 4 руб. 36 коп., годом ранее — 12 руб.

Интегратор «Ланит» — многопрофильная группа IT-компаний, которая специализируется на системной интеграции, внедрении цифровых решений, IT-консалтинге и поставке оборудования. АО «Ланит» является одним из юрлиц группы компаний «Ланит». Акционером АО «Ланит» выступает ООО УК «Гамма Групп» Д. У. Комбинированным ЗПИФ «Орфей», которое прямо или косвенно, управляет 100% акций компании. До 2021 года единоличным бенефициаром был Филипп Генс, по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

«В 2025 году часть крупных контрактов была заключена на другие юрлица группы, таким образом, снижение выручки и чистой прибыли АО "Ланит" вызвано организационными причинами и не отражает каких-либо значимых изменений в бизнесе»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе компании.

В январе 2026 года стало известно о покупке «Ланит» 4,2% разработчика генеративного искусственного интеллекта Just AI. Сделка состоялась в рамках инвестиционного раунда 2024–2025 годов, сообщал ICT Online со ссылкой на основателя Just AI Кирилла Петрова. Оценка проекта составила 3,5 млрд руб.

