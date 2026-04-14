Определились все участники play-off НХЛ

Стали известны все участники play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Розыгрыш Кубка Стэнли стартует в ночь на 19 апреля.

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог выйти в play-off Национальной хоккейной лиги

Фото: Nick Wass / AP Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог выйти в play-off Национальной хоккейной лиги

Фото: Nick Wass / AP

От Восточной конференции в play-off выступят «Каролина Харрикейнс», «Буффало Сейбрс», «Тампа-Бей Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинс», «Питсбург Пингвинс», «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс».

От Западной конференции вышли «Колорадо Эвеланш» (победитель регулярного чемпионата), «Даллас Старс», «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс», «Эдмонтон Ойлерс», «Юта Маммот», «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс».

Российские игроки выступают за 15 из 16 команд, вышедших в play-off. Исключением стал «Буффало Сейбрс».

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» не сумел выйти в play-off. В прошлом сезоне клуб в финале победил «Эдмонтон Ойлерс».

Таисия Орлова