Краснов подписал соглашение о сотрудничестве Верховных судов России и Казахстана

Председатель Верховного суда Игорь Краснов и председатель Верховного суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев 14 апреля в Москве подписали первое двустороннее соглашение о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями двух стран. В ходе церемонии председатель ВС выразил уверенность в том, что практическая реализация положений соглашения позволит не только эффективно обмениваться передовым опытом в области цифровизации правосудия и совершенствования процессуального законодательства, но и выработать единые подходы к решению актуальных задач.

Подписанный документ предусматривает такие направления совместной работы, как защита прав и свобод человека при отправлении правосудия; осуществление мер, связанных с обеспечением реализации международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Казахстан, в том числе договоров по вопросам оказания правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным делам, иным делам, а также изучение опыта и расширение возможностей применения информационных технологий при обеспечении судопроизводства.

Особое внимание казахских коллег Игорь Краснов обратил на перспективы взаимодействия в области образовательной и научной деятельности. Профессиональную переподготовку и повышение квалификации судей, а также работников аппаратов судов осуществляет Российский государственный университет правосудия, который с 2024 года также является базовой организацией государств-участников СНГ в сфере подготовки судейских кадров. Председатель ВС РФ выразил уверенность в том, что активное вовлечение казахстанских коллег в работу университета «заложит прочный фундамент для формирования кадрового резерва, способного эффективно решать задачи правосудия в современных реалиях».

В свою очередь господин Мергалиев отметил, что в части оказания практической правовой помощи Российская Федерация является для Казахстана ключевым партнером: на ее долю приходится около 70% от всего объема помощи, осуществляемой судами страны. «Высокая интенсивность исполнения судебных запросов напрямую влияет на защиту прав наших граждан и предпринимателей», - отметил он.

Это первая встреча Игоря Краснова с иностранным коллегой после его назначения председателем ВС, а для Асламбека Мергалиева это первый официальный визит в Россию.

Анастасия Корня