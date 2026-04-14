Участникам «Библионочи» в Екатеринбурге предложат сдать рок-ЕГЭ

В Екатеринбурге в рамках просветительской акции «Библионочь-2026» в отделе краеведения Областной библиотеки имени Белинского проведут рок-ЕГЭ, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» писатель, историограф уральского рока Дмитрий Карасюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Карасюк составил 25 простых и сложных вопросов, позволяющих проверить свои знания в пересекающихся областях свердловской рок-музыки и мировой художественной литературы. Будет и дополнительный очень сложный вопрос. «Как и положено на ЕГЭ, ответы надо будет выбрать из четырех вариантов. Обещаю, что этот рок-ЕГЭ никто не завалит, а бланки с вопросами можно будет забрать на память. Жду всех в субботу 18 апреля в 18:30»,— сказал он.

Кроме того, Дмитрий Карасюк вместе с журналистом Алексеем Коршуном представят на мероприятии собравшимся историю периодической печати Свердловского рок-клуба: собравшимся расскажут о самиздате и типографских газетах «ПерекатиПоле» и «Рок-хроника», а также об изданных и неопубликованных в книжном формате мемуарах музыкантов, их литературном творчестве, об отечественных рок-энциклопедиях. Особое внимание на лекции уделят книгам, посвященным истории свердловских рок-групп, их достоинствам и недостаткам. Дмитрий Карасюк также расскажет о том, как сам писал книги про свердловский рок. Рок-экзамен будет проведен в середине встречи.

«Библионочь-2026», которая 18 апреля пройдет в Свердловской областной библиотеке имени Белинского, будет посвящена 40-летию свердловского рок-клуба и Году единства народов России.

Ирина Пичурина