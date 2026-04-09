Библиотека имени Белинского посвятит «Библионочь» свердловскому рок-клубу

Просветительская акция «Библионочь-2026», которая 18 апреля пройдет в Свердловской областной библиотеки имени Белинского, будет посвящена 40-летию свердловского рок-клуба и Году единства народов России. Об этом на пресс-конференции рассказала директор библиотеки Ольга Титова.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловская областная библиотека имени Белинского

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли, 18 мая у Дворца молодежи откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Событийную программу в Белинке откроет музыкальный журналист и продюсер Александр Кушнир. Он проведет пятичасовой марафон, в рамках которого презентует свою новую книгу об истории ленинградской рок-группы «Кино».

В холле основного здания библиотеки откроется книжная выставка «Это СРоК. Много строк про рок», на ней можно будет ознакомится с редкими изданиями об истории рока на Урале и в стране.

Поэт и художник Сергей Ивкин презентует современное поэтическое переложение мифов народов России «Небылицы Лукоморья», изданное библиотекой Белинского, а руководитель Уральского комикс-центра Константин Дубков представит комикс по калмыцкому эпосу «Джангар. Пролог». Театр «Верона» устроит музыкальную читку пьесы «Уэлькаль» Марии Бердинских: в ее основе легенды народов Чукотки, а также реальная героическая история северного поселка из 1943 года.

Всероссийская просветительская акция «Библионочь» будет проходить в Свердловской области в 15 раз. В этом году она посвящена теме «Единство народа – сила России!». В ней примет участие 656 библиотек.

Дарья Сайнутдинова