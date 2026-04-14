Bloomberg: конфликт на Ближнем Востоке возродил инициативу петроюаня

Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива спровоцировали резкий рост расчетов за нефть в юанях, пишет Bloomberg. Это привело к возрождению инициативы петроюаня, которую председатель КНР Си Цзиньпин продвигал во время поездки на Ближний Восток в 2022 году.

Петроюань (или нефтеюань) — это термин, обозначающий китайский юань, который используется как валюта для международных расчетов при торговле нефтью. С 1970-х годов действует нефтедолларовая система расчетов.

Как сообщает агентство, Национальная трансграничная межбанковская платежная система недавно зафиксировала рекордный объем транзакций за один день в 1,22 трлн юаней ($179 млрд). Расчеты за нефть в этой валюте впервые превысили отметку в 1 трлн. По мнению стратега Deutsche Bank AG Маллики Сачдевой, боевые действия на Ближнем Востоке «могут остаться в памяти как ключевой катализатор ослабления доминирования нефтедоллара и зарождения нефтеюаня».

Bloomberg отмечает, что власти Китая стремятся укреплять связи с Ближним Востоком. Китайские чиновники развивают в Шанхае инфраструктуру для торговли нефтью, включая фьючерсные контракты, изучают возможность создания международной платформы цифровых валют с участием партнеров из региона. Согласно последним официальным данным, которые приводит агентство, в 2024 году платежи и поступления в юанях между Китаем и Ближним Востоком достигли 1,1 трлн юаней. Это на 53% больше показателя 2020 года.

В 2022 году Си Цзиньпин приехал с государственным визитом в Саудовскую Аравию. На встрече с королем Сальманом бен Абдель Азизом ас-Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом он предложил Саудовской Аравии и другим арабским странам продавать нефть и газ на Шанхайской бирже за юани. Такая инициатива могла бы расширить зону распространения китайского юаня на Ближний Восток.