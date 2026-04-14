На обновление коммуникаций на исторической улице в Уфе направят до 96 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы 6 мая выберет подрядчика для строительства инженерных коммуникаций улицы Октябрьской революции. Как сообщается на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 95,8 млн руб., его оплатят из городского бюджета. Заявки принимаются до 30 апреля.

Работы проводятся в рамках второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции. Еще в 2021 году городские власти анонсировали ее превращение в пешеходную артерию, которая соединила бы Гостиный двор с проспектом Салавата Юлаева, однако затем от планов сделать улицу полностью пешеходной отказались. В октябре 2022 года администрация заключила с ООО «Дортрансстрой» контракт на первый этап реконструкции стоимостью более 980 млн руб. (на сегодня цена контракта превышает 1 млрд руб.). В конце 2023 года подрядчиком второго этапа стало ООО «Мастер групп», согласившееся благоустроить улицу за 520 млн руб., но в феврале прошлого года контракт был расторгнут по соглашению сторон.

В интервью «Ъ-Уфа» бывший главный архитектор Уфы Руслан Хайруллин назвал улицу Октябрьской революции «главной исторической артерией, связывающей центр с набережной». Он анонсировал создание полупешеходной «улицы-гостиной», где отреставрируют 72 здания, из которых 39 — объекты культурного наследия.

Победитель нового конкурса должен будет до декабря 2027 года разработать рабочую документацию и обновить сети электроснабжения, связи, газо- и водоснабжения, канализации на участке между улицами Цюрупы и Новомостовой. Исполнитель должен дать восьмилетнюю гарантию на земляное полотно и шестилетнюю — на водоотводные сооружения.

