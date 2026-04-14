Николь Кидман готовится помогать умирающим

Николь Кидман рассказала, что проходит подготовку для получения квалификации доулы смерти — специалиста, обеспечивающего эмоциональную, практическую и духовную поддержку умирающим людям и их близким. Как пишет The Times , это решение актриса приняла после смерти в 2024 году своей матери, которую переживала очень остро.

Смерть матери, по словам госпожи Кидман, заставила ее задуматься о том, что «в мире должны быть люди, которые побудут спокойно рядом и дадут утешение и заботу». По собственному признанию госпожи Кидман, ее выбор «выглядит немного странным». Но для нее он важен, так как ей хочется помочь тем людям, которые умирают в одиночестве, не имея рядом близких и родных. Свой выбор актриса назвала «частью своего роста».

Алена Миклашевская