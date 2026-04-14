«Новый курс Будапешта»

Новое правительство Венгрии не будет возражать против предоставления кредита ЕС Украине. Но сам Будапешт принимать участия в этой инициативе и финансировать Киев не собирается, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции. Также он указал, что сам не будет звонить президенту США Дональду Трампу, но отметил, что не против контактов и готов к сотрудничеству с Белым домом. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, какой будет внешняя политика Венгрии при новом премьер-министре.

Первой реакцией Брюсселя и Киева на победу венгерской оппозиции на парламентских выборах были восторг и эйфория. Еще бы: уходит с политической сцены Виктор Орбан, которого европейская пресса в последние недели изображала чуть ли не как агента влияния Кремля и разрушителя единства ЕС, тормозящего помощь Украине. С приходом на его место Петера Мадьяра, как многие надеются, будет наконец-то разблокирован вопрос о выделении Киеву европейского кредита в размере €90 млрд. А кроме того, будет снято вето Будапешта на принятие очередного, 20-го пакета антироссийских санкций.

Все это так, повод для радости у лидеров большинства стран ЕС и Украины действительно есть. Еще несколько дней из европейских столиц будут звучать триумфальные заявления. Успех венгерской оппозиции в Берлине, Париже и Варшаве считают и своей победой. Европейские президенты и премьеры даже не пытались скрыть, на чьей стороне их симпатии в ходе венгерской избирательной кампании.

Но эйфория рано или поздно закончится, и на смену ей придут политические будни, реальная, а не пафосно-митинговая политика.

И вот тут-то выяснится: если оставить в стороне эмоции, по большому счету в жизни Европы мало что поменяется. Несмотря на всю риторику Виктора Орбана, столь раздражавшую брюссельских чиновников, в решающие моменты он все равно поступал так, как от него требовало правящее европейское большинство. И за все 19 пакетов антироссийских санкций он в итоге голосовал, и помощь Украине не блокировал. Можно не сомневаться: так же произошло бы и на этот раз, если бы Орбан вдруг остался у власти.

Лидеры ключевых стран ЕС нашли бы способ, как и всегда, сломить венгерское сопротивление, купить венгерскую лояльность. В крайнем случае, всегда оставался вариант изменить правила Евросоюза, найти юридическую возможность обходить вето Будапешта, принимать решения не консенсусом, а квалифицированным большинством. Как бы то ни было, вожделенный кредит Киев все равно бы получил, 20-й пакет санкций против Москвы все равно был бы введен. Орбан был на этом пути досадной помехой, но не более того. Это препятствие можно было преодолеть.

И тут возникает ключевой вопрос: а как поведет себя новый премьер, который в политическом плане, как это ни парадоксально, не столь уж сильно отличается от своего предшественника?

Мадьяр отнюдь не левый, не либерал, не социалист, он выходец из орбановской партии «Фидес», в который оставался до 2024 года. И не просто числился в ней, а был видным функционером. По сути, Мадьяр — такой же венгерский националист, как и Орбан, только более умеренный. А если так, то руководствоваться он станет в первую очередь венгерскими национальными интересами, а не общеевропейскими и уже тем более не украинскими. А венгерский интерес в том, чтобы продолжать получать дешевые (по сравнению со всеми альтернативными вариантами) российские энергоносители.

Особенно актуально это сейчас, когда из-за войны в Персидском заливе Европе грозит жесточайший энергетический кризис. Это в ходе избирательной кампании, когда эмоции бьют ключом, можно было позволить себе разыгрывать антироссийскую карту, обвинять Москву во вмешательстве и помощи Орбану. После выборов все меняется, возвращается реальная политика. И вот уже Петер Мадьяр, вынужденный отныне смотреть на мир глазами не оппозиционера, а будущего главы правительства, делает заявление, заставшее врасплох тех его сторонников, кто кричал на митингах «Русские, домой!», подражая восставшим в Будапеште в 1956 году.

Мадьяр выступил в совсем ином ключе. «Нам придется сесть за стол переговоров с президентом РФ,— заявил он. — Географическое положение ни Венгрии, ни России не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится. Мы будем вести переговоры». То есть будущий венгерский премьер звучал почти как его предшественник и вовсе не так, как звучат глава европейской дипломатии Кая Каллас или председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Здесь самое время вспомнить о том, что и к Киеву-то Петер Мадьяр относится весьма сдержанно. Когда Владимир Зеленский выступил с оскорблениями и угрозами в адрес Виктора Орбана, политик неожиданно для многих вступился за своего противника, назвав неприемлемым подобный стиль общения Киева. Кроме того, он против военных поставок Украине и ее ускоренного приема в ЕС. Да и тему притеснения Киевом венгерского меньшинства будущий премьер при всем желании не сможет игнорировать.

Ну и, конечно, ключевым моментом станет прекращение поставок Венгрии российской нефти по трубопроводу «Дружба», идущему через Украину.

Если Киев и дальше будет блокировать эти поставки, ссылаясь на повреждение трубы, но при этом отказываясь допускать на место делегации европейских экспертов, первый кризис в отношениях Украины с новым венгерским лидером может разразиться уже очень скоро.

Впрочем, в Киеве это не могут не понимать. И, скорее всего, уже в ближайшее время нефтепровод внезапно будет восстановлен. Петер Мадьяр, возможно, даже нанесет на Украину символический визит. Наверняка его к этому будут подталкивать Берлин, Париж, Варшава и Брюссель. Но по сути даже этот визит мало что изменит. Едва ли при новом руководстве Венгрия станет столь же безоговорочным сторонником Украины, как Эстония или Литва. И, как только что подтвердил сам Мадьяр, она не собирается отказываться от диалога с Москвой.

Максим Юсин