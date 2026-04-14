Упрдор «Южный Урал» не смогло оспорить взыскание 490 млн рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ФКУ «Упрдор „Южный Урал“» на взыскание 489,2 млн руб. в пользу строительной компании «Форвард». Решение осталось в силе. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Решение, которое оспаривало управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», принял арбитражный суд Челябинской области 23 января этого года. Тогда он удовлетворил требования компании «Форвард» о взыскании денежных средств для исполнения госконтракта на капитальный ремонт 51 км трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области. Согласно документам суда, подрядчик настаивал, что стоимость договора должна быть увеличена на указанную сумму.

Представители ФКУ Упрдор «Южный Урал», в свою очередь, заявляли, что работы исполнены почти полностью поэтому дополнительное финансирование не требуется.

Контракт между управлением и строительной компанией «Форвард» заключен в марте 2021 года. Стоимость работ составляет 3,2 млрд руб. По данным сайта госзакупок, работы выполняются до ноября 2026-го.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все