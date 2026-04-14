Покупку «Самолетом» земли в Уфе оценят следователи

Следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело из-за возможного нарушения прав жителей уфимского микрорайона Сафроновский, сообщает Информационный центр СКР. Поводом для внимания правоохранительных органов стала возможная застройка близлежащей территории высотными домами, которую местные жители считают незаконной.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с 2015 года участок между Затонским шоссе и проспектом Дружбы народов в Сафроновском арендовали компании «Линкор» и «Линкор-инвест», аффилированные с уфимским предпринимателем Рустемом Сайдашевым (осенью прошлого года его осудили на 10 лет по делу о взятке судье арбитражного суда).

С 2023 года земля находится в собственности структур федеральной девелоперской группы «Самолет», а год спустя ее «дочка» ООО «Специализированный застройщик "Проект-Страна-16"», подготовила проекты планировки и межевания территории. Застройщик планирует построить на участке площадью более 5,4 га пять жилых комплексов на 19 многоквартирных жилых домов. Также предусмотрено размещение паркингов, детского сада и школы.

Сделка между структурами господина Сайдашева и «Самолета» привлекла внимание правоохранительных органов. В конце 2025 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии по требованию прокуратуры подало в арбитражный суд Башкирии заявление о признании договора купли-продажи недействительным. Следующее заседание по делу назначено на 25 мая.

Из пресс-релиза СКР следует, что в ведомство обратились жители коттеджного поселка, которые опасаются, что жилая застройка повредит их частные домовладения и увеличит нагрузку на коммуникации и транспортную инфраструктуру. По данным «Ъ-Уфа», уголовное дело возбуждено по признакам халатности. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Подробнее о проекте и разбирательствах из-за участка — в материале «Ъ-Уфа» «"Самолет" может не сесть в Уфе».

Идэль Гумеров