Nordwind приостановит рейсы между Москвой и Петербургом с 24 апреля

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о приостановке рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом с 24 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В связи с оптимизацией полетной программы с 24 апреля авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург»,— цитируют авиакомпанию «Известия».

Пассажирам отмененных рейсов предложено оформить полный возврат средств по месту покупки билетов.

Матвей Николаев