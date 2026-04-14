Nordwind приостановит рейсы между Москвой и Петербургом с 24 апреля
Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о приостановке рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом с 24 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В связи с оптимизацией полетной программы с 24 апреля авиакомпания Nordwind приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Москва — Санкт-Петербург»,— цитируют авиакомпанию «Известия».
Пассажирам отмененных рейсов предложено оформить полный возврат средств по месту покупки билетов.