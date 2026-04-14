Петербуржцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях из-за слабого ветра

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга сообщил о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), пришедших в город в утренние часы 14 апреля. При слабом ветре и тумане в приземном слое атмосферы накапливаются загрязняющие вещества, что может вызвать появление дымки, легкого смога и неприятных запахов.

НМУ представляют собой кратковременное сочетание погодных факторов, способствующих концентрации вредных примесей в воздухе. Такие предупреждения объявляются в случаях, когда прогнозируется превышение разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о выходных с загрязненным воздухом.

Матвей Николаев

Новости компаний Все